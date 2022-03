In Onda, Mario Monti e la rivelazione su Putin: "Virulento, quando l'ho incontrato dopo Berlusconi..."

05 marzo 2022 a

a

a

Ospite di In Onda nella puntata di sabato 5 marzo, Mario Monti. L'ex premier è stato chiamato nel programma di La7 da Concita De Gregorio e David Parenzo per parlare della guerra in Ucraina. E, soprattutto, di Vladimir Putin. Lui stesso l'ha conosciuto: "Sicuramente - esordisce - il mondo è cambiato. Quando ho avuto rapporti con lui, era ancora nel G8". Scendendo nel dettaglio Monti svela il suo vero obiettivo: "Nei confronti dell'Italia il mio compito era uno: lui era l'unico ad avere il rammarico per il fatto che non ci fosse più Berlusconi alla presidenza del Consiglio, però il rapporto con l'Italia, anche se io non ero un suo amico, doveva essere ugualmente eccellente".

“Ricordate le bombe di D'Alema?”. Galimberti, l'attacco alla sinistra ‘pacifista' che fa sbiancare Concita De Gregorio

E ancora, incalzato dai conduttori: "Oggi vedo Putin come un esponente virulento e nei guai". A detta dell'economista questa guerra in Ucraina, iniziata con l'invasione da parte russa, è da leggere attraverso tre aspetti: "Quello militare, quello delle sanzioni e quello della valutazione e della reputazione".

"Persone smembrate, bombardamenti terribili". Ucraina, la drammatica testimonianza: "Qual è l'unica difesa rimasta"

Monti ricorda infatti con tutti abbiano definito inaccettabile la reazione della Russia nei confronti del paese guidato da un capo eletto democraticamente: Volodymyr Zelensky. Infine, la stoccata a Matteo Salvini: "Con il primo governo Conte abbiamo visto due partiti populisti ripudiare l'Ue e legarsi alla Russia. Salvini oggi invece fa fatica a pronunciare il nome di Putin".

"Avvertimento alla Nato, la cosa più agghiacciante". Ucraina, Rampini: perché la minaccia nucleare di Putin fa paura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.