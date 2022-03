Ange Kulitaite, la ragazza che ha fregato Vladimir Putin: "Almeno 20mila volte...", una storia pazzesca

06 marzo 2022 a

Agne Kulitaite è una ragazza che lavora come influencer ed è specializzata soprattutto in siti di incontri: non solo li sponsorizza, ma li frequenta anche. La 28enne ha deciso di fare tutto ciò che è in suo potere che contribuire alla guerra che l’Ucraina è costretta a combattere a causa dell’invasione russa. “Non credo che Vladimir Putin tornerà mai indietro - ha dichiarato - l’unica chance è persuadere i russi, aprire i loro occhi, raccontare cosa sta succedendo davvero in Ucraina”.

Per aggirare la propaganda russa che vieta di parlare di guerra (ed è arrivata anche a staccare i social alla popolazione), Agne Kulitaite ha messo in atto un piano geniale: ha puntato su Mosca i suoi profili di Tinder, Badoo e Bumble e in soli cinque giorni è stata contattata da circa 20mila utenti russi. A ognuno di loro ha inviato una lunga serie di immagini del conflitto e dei bombardamenti che stanno riguardando Kiev, Kharkiv, Odessa.

“So che per qualcuno può sembrare ingenuo, che gli ucraini muoiono mentre noi stiamo qui a parlare di siti di dating, ma ogni strumento è importante - ha sottolineato l’influencer 28enne - ieri Mosca ha chiuso l’accesso a Twitter e Facebook, significa che ormai i russi non hanno più accesso a informazioni non controllate dal governo. Ecco allora che Tinder, Badoo e Bumble diventano la prima linea del fronte dell’informazione”.

