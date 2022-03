Che tempo che fa, Shevchenko in lacrime per l'Ucraina: "Non riesco a vedere, scusate". E Fazio si commuove

07 marzo 2022 a

Nel blocco dedicato alla guerra in Ucraina, Fabio Fazio ha avuto un ospite d'eccezione a Che tempo che fa su Rai 3, Andriy Shevchenko. Il tecnico ed ex attaccante del Milan si è commosso nel raccontare il dramma che sta vivendo il suo Paese. "Non riesco a vedere questo senza lacrime, scusate”, ha detto lo sportivo, commuovendosi. Subito dopo anche Fazio si è emozionato e pure parecchio. Il conduttore, con voce traballante, ha risposto: “So che non è consolatorio ma le tue lacrime sono le lacrime di tanti di noi e sono tutte le lacrime che vediamo nel popolo ucraino in questi giorni”.

L'ex bomber ha spiegato di essere tanto preoccupato per la sua famiglia. I suoi familiari, come lui stesso ha raccontato, hanno deciso volontariamente di restare a Kiev: "Ho molti parenti ancora lì, li sento tutti i giorni ma sono molto preoccupato per la loro scelta di rimanere, mi raccontano quel che succede, città bombardate, dove muoiono bambini e anziani che non possono andarsene. È un incubo da cui vorrei potermi svegliare".

Shevchenko, infine, ha lanciato un appello ai telespettatori: "L'Italia mi ha fatto sentire uno di voi, è la mia seconda patria. Aprite il cuore al popolo e alla mia gente, ai bambini e agli anziani che hanno tanto bisogno del vostro aiuto. Ce n'è già tanto, lo so, ma ne chiedo ancora".

