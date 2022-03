Vladimir Putin, "dove si è andato a nascondere": fuga di notizie, Zar fuori controllo. Ora è tutto più chiaro

08 marzo 2022 a

Dove si trova Vladimir Putin? Secondo le indiscrezioni raccolte da La Stampa, potrebbe essere in un rifugio segreto che non è situato al Cremlino né a Sochi, bensì sull’Altaj, ovvero al confine con la Mongolia. Insomma, il presidente russo sarebbe lontanissimo da tutto e tutti, comprese le proteste che la nuova generazione russa sta mettendo in piazza anche a costo di venire arrestata e picchiata dalle forze dell’ordine.

Quasi tutte le persone che sono scese in piazza un paio di giorni fa contro la guerra in Ucraina sono infatti giovani, che si riconoscono sui social tramite l’utilizzo dell’hashtag #puteens, ovvero ragazzi nati sotto Putin e che vorrebbero vedere una Russia diversa. D’altronde già prima del conflitto armato la metà degli under 24 russi aveva espresso il desiderio di “scappare” in Occidente per vivere una vita diversa da quella del regime di Putin.

Occidente che in questo momento è rappresentato da Volodymyr Zelensky, che continua a rimanere a Kiev a guidare la resistenza ucraina. Il presidente è intervenuto in collegamento alla Camera dei Comuni che per l’occasione era strapiena. “Noi non vogliamo perdere ciò che è nostro - ha dichiarato Zelensky - come un tempo voi non avete voluto arrendervi di fronte all’invasione nazista”.

