Alan Friedman, il piano di Putin: "Cosa farà nelle prossime 96 ore. Se l'Ucraina riesce a resistere..."

“Vladimir Putin ha intenzione di martellare Kiev nelle prossime 96 ore”. Parole di Alan Friedman, che è intervenuto nel corso della puntata di martedì 8 marzo a L’aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. “Poi io ho molta fiducia nella resistenza ucraina, non credo che Putin avrà vita così facile nonostante le bombe”, ha aggiunto il giornalista statunitense.

Il discorso si è in seguito spostato sul piano energetico a cui l’Italia starebbe lavorando: “Mi risulta che il ministro Cingolani stia lavorando molto, anche a livello europeo, mentre il premier Draghi ha già chiarito che l’Italia vuole andare verso l’autonomia dal gas della Russia entro 24-36 mesi. Sembra un miracolo, ma io credo che stiamo per vedere una serie di iniziative che possono condurre a una sorta di Recovery 2. Si tratterebbe di un piano che eroga fondi all’Italia per due scopi: aiutarla a ridurre il costo e la dipendenza dal gas russo e nel tempo dare anche un’accelerata all’energia rinnovabile con incentivi senza precedenti per l’Italia”.

Inoltre secondo Friedman un sorta di “Recovery 2” consentirebbe di compensare tutti i Paesi europei che stanno aumentando le spese militari per far fronte alla crisi ucraina. Quest’ultima è giunta al tredicesimo giorno di guerra: in cinque città sono aperti corridoi umanitari per far uscire i civili, ma Kiev accusa ancora i russi di bombardare chi cerca di lasciare la città.

