Ekaterina, il patrimonio multi-miliardario della figlia di Vladimir Putin: ecco le cifre (sconvolgenti)

11 marzo 2022 a

a

a

Della vita privata di Vladimir Putin si sa ben poco. Il presidente russo ha messo un veto, obbligando i media russi a non divulgare informazioni circa la sua sfera persona. E questo vale anche per le figlie. Due sono quelle legittime avute da Ljudmila Putina: si stratta Maria Vorontsova ed Ekaterina Putina. Quest'ultima, secondogenita classe 1986, è un vero e proprio genio. Dopo un lungo percorso di studi in scienze fisico-matematiche e una carica direttiva dell’Istituto per la ricerca matematica sui sistemi complessi dell’Università statale di Mosca, oggi la figlia dello zar guida niente di meno dell’Istituto per la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale dell’Ateneo.

Luiza Krivonogikh, "linciata" la figlia illegittima di Putin: una fine orribile (a soli 18 anni)

La ragazza 35enne è anche un'appassionata ballerina di rock 'n roll con in passato un ruolo direttivo anche nella World Rock and Roll Confederation che organizza gare acrobatiche in tutto il mondo. Nel 2013 Ekaterina, con il suo compagno di ballo Ivan Klimov, si è addirittura aggiudicata il quinto posto in una competizione mondiale in Svizzera. Il marito - alcuni rumors lo danno per ex dopo il presunto divorzio nel 2018 - è Kirill Shamalov, vicepresidente del colosso petrolchimico russo Sibur Holding. Una coppia che vanta un patrimonio miliardario. Per la precisione i due condividerebbero ben 2 miliardi di dollari.

Vladimir Putin? Sexy, bionda, ricchissima: la ragazza che umilia e sfida lo zar

Ma l'interesse per la scienza è di famiglia. Anche la sorella di Ekaterina, Maria Vorontsova si è laurea in biologia all'Università statale di San Pietroburgo, diventando un endocrinologo pediatrico e uno dei massimi esperti russi di nanismo. Come Ekaterina, la 36enne ha spostato un uomo d'affari: Jorrit Faassen. Guai però parlare delle due donne, le poche parole espresse da Putin precisavano che "non sono mai state ragazze-star e non hanno mai amato essere alla ribalta".

Maria Yumasheva, l'incubo di Putin: chi è questa ragazza e come umilia lo zar, senza precedenti al Cremlino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.