Inter prima: Lautaro Martinez piega l'Atalanta

domenica 28 dicembre 2025
1' di lettura

L'Inter passa a Bergamo e torna sola in testa alla classifica. Al Gewiss Stadium finisce 1-0 per i nerazzurri grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez al 66', nato da un errore di Djimsiti e dall'assist di Esposito. La squadra di Inzaghi fa la partita fin dall'inizio, colleziona occasioni e vede annullarsi due reti nel primo tempo: prima a Thuram, poi allo stesso Lautaro, entrambe per fuorigioco. L'Atalanta risponde soprattutto in ripartenza, con Scamacca che spreca una grande chance di testa e un gol annullato a De Ketelaere nella ripresa. La svolta arriva a metà secondo tempo: pressione alta dell'Inter, palla recuperata e Lautaro freddo nel battere Carnesecchi. La Dea prova a reagire e all'87' ha l'occasione del pareggio, ma Samardzic sciupa tutto sull'ottimo pallone di De Ketelaere. Nel finale gestione e sofferenza per l'Inter, che difende il vantaggio fino al triplice fischio e conquista tre punti pesanti nello scontro diretto, riportandosi da sola in vetta alla Serie A. Adx 20251228T225622Z

