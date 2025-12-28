Hannoun, da 40 anni in Italia per la propaganda di Hamas

Un benefattore, uno che svela al mondo le verità che il complotto sionista vuole tenere nascoste, secondo i palestinesi in Italia, i flotilleros e i suoi amici nei partiti di sinistra. Un amico e finanziatore dei tagliagole di Hamas, addirittura uno di loro, secondo le autorità di sicurezza statunitensi e israeliane, e adesso anche italiane. Mohammad Mahmoud Ahmad Han noun, nato in Giordania il 15 giugno del 1962 e tuttora cittadino giordano, residente a Genova da quarant’anni, teoricamente architetto, il confine tra la carità ai bambini palestinesi e la complicità coni terroristi l’ha varcato da tempo. Anche per gli inquirenti italiani: le indagini sudi lui si sono accumulate, e se l’arresto e la sua identificazione come «vertice della cellula italiana» di Hamas sono avvenuti solo ieri è perché prima bisognava “mappare” la sua rete di contatti. Anche lui sapeva che mancava poco, e per questo stava preparando la fuga in Turchia. Era l’ottobre del 2024 quando il dipartimento del Tesoro statunitense annunciò di avere identificato «tre individui e un ente di beneficenza fittizio che sono importanti sostenitori finanziari internazionali di Hamas». Il primo della lista era lui, Hannoun, «un membro di Hamas residente in Italia che ha fondato l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (Abspp), una finta organizzazione caritatevole in Italia che, apparentemente, raccoglie fondi per scopi umanitari, ma in realtà contribuisce a finanziare l’ala militare di Hamas». In qualità di dirigente di questa associazione, proseguiva il documento di Washington, «Hannoun ha inviato denaro a organizzazioni controllate da Hamas almeno dal 2018. Ha sollecitato finanziamenti per Hamas insieme ad alti esponenti dell’organizzazione e ha trasferito almeno 4 milioni di dollari a Hamas nell’arco di dieci anni».

Hannoun, Pina Picierno inchioda la sinistra: "Arresto di straordinaria importanza" Non è un caso che sia di Pina Picierno la prima voce del Partito democratico a commentare l'arresto di Mohamm...

Lui rispose sdegnato. «Ho sempre destinato i soldi raccolti in Italia a chi ne ha bisogno, a orfani e famiglie, non a militari. Lo sanno le autorità italiane e lo sanno gli israeliani. Non ho mai finanziato Hamas», disse in un’intervista a Repubblica. Aggiunse che «Hamas rappresenta un partito che è stato democraticamente votato dal popolo palestinese, mentre condanno quegli appartenenti ad Hamas che commettono atti di terrorismo». Certo, poi dipende da cosa uno intende con quella parola lì, «terrorismo». Lo scorso ottobre, durante una manifestazione pro-Pal a Milano, una delle tante cui ha partecipato per portare solidarietà a Gaza e alla Flotilla, Hannoun ha glorificato le uccisioni, da parte di Hamas, dei palestinesi che avevano denunciato i macellai islamici. Ha spiegato che «tutte le rivoluzioni del mondo hanno le loro leggi» e dunque «i collaborazionisti vanno uccisi», rimediando così una denuncia per istigazione alla violenza e un foglio di via dalla questura di Milano. Il secondo, dopo quello ricevuto nel 2024 per aver elogiato i razzisti che in Olanda avevano aggredito i tifosi israeliani giunti lì per la partita tra l’Ajax e il Maccabi di Tel Aviv: «Mandiamo un applauso ai giovani di Amsterdam». Gli israeliani lo hanno seguito a lungo, passo dopo passo. Due anni fa, una fonte del governo di Gerusalemme spiegò ad alcune testate, tra cui Libero, che Hannoun in Italia era al centro della Da‘wa, la rete di proselitismo e reclutamento tramite entità formalmente legittime. Moschee, ong, enti caritatevoli e altre strutture civili usate per diffondere l’ideologia di Hamas e supportarne le attività terroristiche.

Rete di Hamas in Italia, le intercettazioni-choc: "Loro con il sangue" «Noi ci sacrifichiamo coni soldi e il tempo, ma loro con il sangue». Oltre 7 milioni di euro raccolti in Ita...