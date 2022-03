Oleg Deripaska, umiliazione totale per l'oligarca russo: chi occupa il suo villone a Londra

14 marzo 2022 a

Il governo inglese ha applicato delle sanzioni durissime nei confronti degli oligarchi russi. Quello che ha pagato il prezzo più alto è certamente Roman Abramovich, “imperatore” di Londra a cui è stato congelato anche il Chelsea, club di Premier League che è campione d’Europa in carica e che non sa che fine farà, nonostante l’apertura dell’esecutivo di Boris Johnson a garantirne la vendita.

Proprio a Londra si è verificato nelle scorse ore un episodio che di certo non avrà fatto felice Oleg Deripaska: un gruppo di “squatters” ha occupato la villa dell’oligarca russo, situata nel lussuoso quartiere di Belgravia. “Voi occupate l’Ucraina, noi vi occupiamo”, è lo slogan utilizzato dal gruppo che si è introdotto nella residenza appartenuta a Deripaska, uno dei magnati colpiti dalle sanzioni. Neanche l’aver assunto posizioni critiche nei confronti della guerra scatenata da Vladimir Putin lo ha salvato dalle sanzioni prima e dall’occupazione della villa di lusso poi. E insomma, il magnate si vede il villone occupato, di fatto, dai punkabbestia.

Occupazione che non è una novità per gli oligarchi: due attivisti russi si sono appropriati della villa di Kirill Shamalov, ex marito della figlia minore di Putin, Katerina Tikhonova. All’interno della proprietà situata sulla costa atlantica francese sarebbe stato trovato il passaporto di Shamalov, la cui dimora è stata ribattezzata “villa Ucraina” e ospiterà i profughi. Gli occupanti, dall'interno della residenza, hanno poi pubblicato numerosi filmati di scherno nei confronti di Putin e di tutta la sua cerchia di stretti - e ricchissimi - collaboratori.

