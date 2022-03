Matteo Bassetti, doccia gelata: "Perché è qui da me tutti i giorni", la stoccata a sorpresa di Federica Panicucci

21 marzo 2022 a

Matteo Bassetti è intervenuto in collegamento a Mattino 5 News per fare il punto della situazione epidemiologica in Italia. Prima però l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha rivelato di essere felice di essere invitato meno in televisione in questo periodo, dato che c’è molto lavoro extra-Covid da fare. Federica Panicucci ha replicato con una battuta. “Beh, va meno negli altri programmi, perché è qua da me tutti i giorni”.

Bassetti allora ha fatto notare che certi colleghi invece tendono a tenere alto il livello di allarmismo sul Covid: “Forse qualcuno è più dispiaciuto di questo e quindi vuole tenere alta l’attenzione per continuare a farsi invitare”. Una volta terminato lo spazio dedicato all’epidemia, la Panicucci gli ha poi chiesto di tenersi libero al solito orario nei prossimi giorni: “Già l’avviso che avrò bisogno ancora di lei, ok?”. Bassetti ha subito accettato l’invito.

Non prima però di aver fatto il punto della situazione: “Il reparto alle mie spalle è vuoto, mentre un anno fa era strapieno. È vero che stanno aumentando i contagi, ma le persone non vanno in ospedale: non hanno una malattia grave, hanno forme d’influenza e di raffreddore rinforzato. Non c’è neanche da fare il paragone con le ondate precedenti, questa è un’ondata a casa. In tutto il nostro Paese, in questo momento, abbiamo meno di 500 malati in terapia intensiva. Lo stesso numero, un anno fa, lo aveva in media una sola regione”.

