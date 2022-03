Vaccino, Matteo Bassetti: "Ecco che cosa ci aspetta". Non è finita, la peggiore delle profezie

19 marzo 2022 a

Per Matteo Bassetti la possibilità di una quarta dose di vaccino anti Covid, non è un'ipotesi da escludere, anzi è molto probabile, ma non con il vaccino che conosciamo ma con una sua versione 'aggiornata' contro le ultime varianti. Mentre Omicron è ormai dominante, scala posizioni infatti Omicron 2: dagli ultimi dati la sottovariante di Omicron ha già effettuato il sorpasso in almeno sette Regioni. Gli ultimi studi e le ultime notizie, infatti, confermano che non si può ancora abbassare la guardia anche in vista dell'autunno quando i contagi dovrebbero risalire.

"È molto probabile che faremo una dose di richiamo di vaccino anti Covid nel prossimo autunno, tra settembre e novembre, in modo da essere pronti ad affrontare la stagione fredda, in cui il virus colpisce di più. E ci auguriamo che questo richiamo sia diverso, ovvero con un vaccino aggiornato, in grado di coprire meglio tutte le varianti", ha spiegato il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Secondo l'esperto "ragionevolmente dovremmo smettere di chiamarla quarta dose ma chiamarla dose di richiamo". L'infettivologo cita anche le considerazioni dell'Ema, basate su studi fatti in Israele, "che dicono come la quarta dose fatta in tempi molto ravvicinati alla terza nella popolazione generale non ha quell'effetto che si pensava potesse avere". Insomma la strada per uscire dal Covid è ancora lunga.

