Fedez e Chiara Ferragni al centro della polemica: le insinuazioni sull'ospedale e questa foto

26 marzo 2022 a

Fedez è ancora ricoverato al San Raffaele di Milano. Il rapper, che ha subito una lunga operazione, non deve solo fare i conti con il raro tumore neuroendocrino del pancreas. Il marito di Chiara Ferragni deve anche rispondere alle critiche degli odiatori seriali. Il motivo? Le foto pubblicate dalla mogllie, nonché nota influencer, hanno scatenato l'ira del web. Tutta colpa del presunto libero accesso che l'influencer alla camera occupata dal marito.

Non si tratta, però, di un trattamento di favore riservato alla coppia di famosi. Già da giorni infatti il nosocomio che vede ora il cantante ricoverato, ha riammesso le visite ai pazienti. Il cantante, poi, è ricoverato nel reparto solventi del padiglione Q dell'ospedale - la parte 'vecchia' della struttura - in cui tutte le camere hanno due letti, uno riservato al paziente e l'altro, eventualmente, all'accompagnatore che può trascorrere con il proprio caro anche la notte.

In ogni caso - spiega Repubblica - Fedez non si troverebbe nel reparto di 'super lusso' dell'ospedale, quel settore Diamante nel quale si trova la suite abitualmente occupata da Silvio Berlusconi durante i suoi ricoveri. Un'altra polemica ha poi preso di mira il rapper e la tempistica dell'operazione. Insinuazioni però che hanno subito visto la replica di chi come Fedez è stato operato in tempi brevi, vista la delicata situazione.

