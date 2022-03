Anastasia, la figlia del generale Fsb e il party extra-lusso: "Chi c'era con lei", il fallimento delle sanzioni Ue

28 marzo 2022 a

La Russia è spaccata a metà. C’è quella del popolo che paga tutte le conseguenze enormi della guerra scatenata in Ucraina e quella degli oligarchi che, nonostante le sanzioni occidentali, continua a passarsela piuttosto bene. Proprio per questo a Mosca e dintorni, dove ormai si fa la lotta per una pacchetto di zucchero e il pane è arrivato a prezzi mostruosi, ha fatto scandalo la festa di compleanno di Kirill Shamalov.

Il miliardario russo, ex genero di Vladimir Putin, ha festeggiato i 40 anni in grande stile e nel lusso più assoluto di Dubai, dove è stato immortalato in alcuni video con la sua nuova fiamma alla torre del Burj Al Arab. Lei è Anastasia Zadorina, e non è una ragazza qualsiasi ma la figlia di un generale dell’Fsb. In precedenza Shamalov era sposato con Katerina Tikhonova, seconda figlia del presidente russo. Dopo la separazione, il miliardario ha avuto una relazione con Zanna Volkova e ora con la figlia del colonnello Mikhail Shekin.

Shamalov è ovviamente diventato miliardario grazie al petrolio: è azionista del gigante russo Sibur ed è per questo uno degli oligarchi russi che deve fare i conti con le sanzioni occidentali. Quest’ultime però non sembrano aver avuto un grosso impatto, a giudicare dalla lussuosa e spensierata festa che si è concessa a Dubai. Tra l’altro il padre di Shamalov è ancora oggi uno dei migliori amici di Putin: in Russia viene considerato tra i membri del “cerchio magico” del presidente, a cui è legato da moltissimo tempo, dato che i due erano vicini di casa nei pressi di San Pietroburgo oltre 30 anni fa.

