Morte Diogo Jota, che cosa rende atroce questa disgrazia

Il calcio perde un giocatore che nel suo ha racimolato successi a non finire. All'anagrafe Diogo José Teixeira da Silva, nato nel 1996, dopo gli inizi in Portogallo (al Paços de Ferreira), esordendo nella Primeira Liga, è passato al Porto e poi in Spagna all’Atletico Madrid. Il salto in avanti è arrivato in Inghilterra, prima al Wolverhampton, poi dal 2020, quando è diventato protagonista nel Liverpool, con il quale ha vinto appunto l’ultima Premier League e trionfato all’inizio dell’estate con la nazionale portoghese, vincendo per due volte in Nations League (anche quella del 2018/19). Coi Reds, Diogo Jota ha chiuso collezionando 182 presenze e 65 gol. Nel palmarés del 28enne c’è anche un Community Shield, una Coppa d'Inghilterra, due Coppa di Lega inglese e una Championship con il Wolverhampton.