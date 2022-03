Silvio Berlusconi "sarà papà"? Cosa c'è dietro la balla sul sesto figlio con Marta Fascina: indiscrezioni da Arcore

Salvatore Dama 28 marzo 2022 a

La notizia di per sé è una bomba: "Silvio Berlusconi di nuovo padre a 86 anni". Peccato che non sia una notizia. Ma una favola. Un gossip sussurrato all'orecchio che, a fine giornata, è su tutti i siti di informazione. La classica palla di neve a monte che diventa valanga a valle: "Berlusconi e Marta sono in dolce attesa". Non è vero. E non c'era neanche bisogno di aspettare la smentita da Arcore. Perché è noto - noto per chi lo sa - che il Cavaliere non può avere figli. Non più. Insomma succede questo: il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi, cura anche una rubrica sul portale Mowmag. Ed è qui che annota l'indiscrezione. Una voce, spiega, circola nei "salotti che contano (e molto)". Fascina sarebbe in stato di gravidanza. E il papà è il suo compagno, l'ex presidente del Consiglio.

Seguono una serie di fatti portati a riprova. Anzitutto il "non-matrimonio" della scorsa settimana. Che, a questo punto, avrebbe avuto una motivazione più prosaica rispetto alla celebrazione dell'amore trai due: la "non-riparazione". Ammesso che un figlio fuori dal matrimonio possa ancora essere considerato un danno da riparare. Eppoi c'è la data: il 19 marzo. Non casuale, secondo Alessi. In un colpo solo la coppia avrebbe festeggiato le non-nozze e la fecondità sempiterna di Silvio, papà per la sesta volta. Ebbene l'articolo prende a circolare. Perché la fonte è credibile: il direttore di Novella 2000 è uno che di gossip ne sa. Sui social ci si fida. Così il non-pancione di Marta Fascina diventa un topic virale nei gruppi di Facebook, gli stessi dove Silvio era già considerato un mito come tombeur de femme. Ma questa bomba "inseminator" a 85 anni con la trentaduenne bellissima fa più rumore di tutte.

Niente da fare, è un film. Silvio- cosa risaputa- si è ammalato di tumore un po' di anni fa e nel 1997 gli è stata tolta la prostata. Con la rimozione si perde la capacità di concepire naturalmente un figlio. A questo punto restano due alternative. O si congelano gli spermatozoi prima dell'intervento, ma nelle ghiacciaie di Arcore risultano esserci ottimi champagne francesi, non altri tipi di fluidi; oppure si tratta di un miracolo. È stato lo Spirito Santo.

VESTITA DI BIANCO

Ma Marta, anche se ha un'immagine molto candida e pulita, non è la Madonna. E lo confermano anche ambienti vicini al Cav, che liquidano l'ipotetica gravidanza come una "fake news", niente di vero. Riavvolgiamo un po' il nastro. Perché è stata una settimana in cui la coppia azzurra ha dato molto da lavorare ai rotocalchi di gossip. Sabato scorso a Villa Gernetto, Lesmo, Brianza, si è celebrata una festa molto simile a un matrimonio, ma non era uno sposalizio. C'erano Silvio e Marta vestiti da sposi, il banchetto, gli invitati, i confetti, le bomboniere, gli anelli, le damigelle, il bouquet, l'intrattenimento musicale con Gigi D'Alessio. Mancava il prete. O un pubblico ufficiale che desse validità giuridica alla promessa d'amore.

Perché? Un altro passo indietro. È la mattina del 22 febbraio quando Libero scrive che Berlusconi e Fascina stanno pensando di sposarsi. Segue una giornata complicata. La famiglia di lui sembra opporsi alla promessa che Silvio ha fatto a Marta in un momento difficile, quando era ricoverato al San Raffaele nei giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica. I figli sono perplessi. Perché matrimonio significa acquisizione di diritti di successione. E siccome di roba ce n'è tanta, ma pure gli eredi sono già molti, non è sembrato il caso che il capostipite della dinastia si unisse nel "sacro vincolo" perla terza volta. Così si è optato per una versione light: matrimonio sì, ma senza ufficializzare l'unione. Che resta more uxorio.

PANCIONI IMMAGINARI

I pancioni immaginari, comunque, ad Arcore non sono una novità assoluta. In passato altre ci avevano provato ad affibbiare paternità impossibili a Silvio. Nel 2014 Francesca Pascale fu paparazzata in un negozio premaman, mentre massaggiava un addome vagamente gonfio a beneficio di fotocamera. Prima ancora, nel 2012, era stata Sabina Began a dichiarare di attendere un figlio da Berlusconi. Balle, in entrambi in casi.

