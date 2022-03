Flavio Briatore, raptus in autostrada: "Scandalo, schifo, incapaci. Ma cosa caz***o fate?"

29 marzo 2022 a

a

a

"Uno scandalo, uno schifo". Flavio Briatore, su Instagram, pubblica un video-sfogo direttamente a bordo della sua auto, incolonnata nel traffico in un tunnel della autostrada A10. Non è un esodo, ma una normale giornata feriale, con disagi ben noti a tutti i pendolari liguri e non solo. "Da quaranta minuti siamo bloccati vicino a Savona, è uno scandalo. Uno schifo - spiega il manager -. Sono due anni e mezzo che c'è questa situazione. Pensate se qualcuno si sente male qui muore". Il riferimento è ovviamente alle drammatiche conseguenze del crollo del Ponte Morandi di Genova e alla macchina dei cantieri che ha stravolto la già delicatissima viabilità della Liguria, una delle regioni che dal punto di vista geografico presenta le maggiori difficoltà.

"Draghi si è arenato sul Quirinale". Briatore bombarda il Parlamento: "Cos'hanno scoperto lunedì scorso" | Video



Briatore, che ha impiegato 6 ore per trasferirsi da Montecarlo a Milano, ha chiamato in causa i vertici di Autostrade per l'Italia, rivolgendosi direttamente al presidente Giuliano Mari e il Ceo Roberto Tomasi: "Mi chiedo perché Tomasi non si prende una macchina e si porta dietro anche il dottor Mari e si fanno un bel giro sulle autostrade, così capiscono? Come caz***o stanno gestendo questi due? Io vado in azienda quando ci sono dei problemi. Loro non lo fanno, perché?".

"Due anni e mezzo che è così - continua -. Lavori in corso non se ne vedono, anzi un signore con la tuta da lavoro con un pennello e un secchiello di vernice. Ma non credo sia lui a risolvere i problemi". Ai colleghi manager di Autostrade regala un consiglio: "Si facciano un giro. Partano da Roma o Milano e vedono come gestiscono. E' gestita da incapaci, devono chiudere in base all'avanzamento dei lavori, non tutto così indiscriminatamente. Non si può tenere la gente in coda per ore. Fate pagare anche il biglietto. Follia, incapaci".

"Quando Schumacher parlava con Maranello". Flavio Briatore, l'aneddoto definitivo: cos'è davvero la Ferrari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.