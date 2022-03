Charles Leclerc, doccia ghiacciata: "Verstappen il migliore, scelgo lui", chi scarica il Ferrarista

28 marzo 2022 a

Flavio Briatore è un vero esperto di Formula 1, e del nuovo Mondiale ha parlato ai microfoni di Gr Parlamento. Impossibile non partire dalla Ferrari, che in questi primi due Gran Premi della stagione ha dato prova di essere molto competitiva e in grado di lottare per la vittoria. Dopo la doppietta in Bahrein, Charels Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto secondo e terzo posto a Jeddah: meglio di così era difficile iniziare.

“Se la Ferrari può vincere il Mondiale? Intanto ha una vettura competitiva - ha dichiarato Briatore - e lo sarà per tutto l’anno. Poi per il titolo può succedere qualsiasi cosa. L’importante è che la macchina funzioni. Fino alla fine se la giocano e speriamo riescano a vincerlo. Dipende molto dai piloti e dalle strategie. Ma la Red Bull anche quest’anno è molto competitiva”. Poi una domanda ‘scomoda’ su chi sceglierebbe tra Max Verstappen e Charles Leclerc se avesse ancora un team di Formula 1: “Sceglierei l’olandese, è il pilota migliore in F1, lo abbiamo visto l’anno scorso. Ha più esperienza, ha votato per un mondale ed è il campione. Comunque se avessi i soldi li prenderei entrambi”.

Secondo Briatore tra qualche gara si assisterà anche al rientro della Mercedes, apparsa in enorme difficoltà, soprattutto con Lewis Hamilton: “Due o tre gare e ci sarà anche la Mercedes. Il britannico ha lottato comunque, non ha mollato e resta un grande campione. Tornerà. E anche Alonso sta facendo bene. Questa F1 è completamente diversa. Così fa bene a tutti quanti”.

