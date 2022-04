Alessandro Orsini, le avances delle studentesse: "Fortuna che non sono gay"

11 aprile 2022 a

C'è un post di tre anni fa di Alessandro Orsini, rispolverato da un lettore di Dagospia, in cui il professore della Luiss si vantava delle avance ricevute dalle sue studentesse: "C'è anche chi mi ha scritto poesie d’amore. Una ragazza mi ha avvinto con le sue parole. Leggevo, volavo e sospiravo". Poi il nuovo idolo dei putiniani si lanciava in frasi ambigue sui gay: "Viva gli omosessuali e meno male che non sono omosessuale".

Ma ecco alcuni passaggi del post pubblicato da Orsini sulla sua pagina Facebook: "Il 28 dicembre ho mostrato la mia mano per rispondere a chi mi chiedeva se fossi sposato. Il post non ha fatto in tempo a cadermi dalle mani che ho ricevuto una valanga di messaggi del tipo: 'Ti prego, dimmi che sei omosessuale!'. Ho pensato di tenere botta e non rispondere, ma poi una nuova tipologia di domande ha bussato alla mia porta: 'Ti prego, non dirmi che sei omosessuale. Non darmi questa grandissima delusione'".

Poi le studentesse: "C'è anche chi mi ha scritto delle poesie d'amore. Una ragazza mi ha avvinto con le sue parole. Leggevo, volavo e a ogni verso sospiravo. Una poesia bellissima costruita su un dotto gioco di 'oggi' e di 'domani': 'Tu sei il mio oggi e io il tuo domani… Porgimi le mani… Io ti amo se rimani… Oggi, non domani'. Ma poi ho fatto un salto dalla sedia quando ho letto il finale: '…Se sei omosessuale, voglio morire ora, non domani".

Quindi il prof vuole chiarire: "No, non sono omosessuale, mi piacciono le donne". E ancora: "Sono felice di non essere omosessuale perché, in una società ancora omofobica, mi sono evitato una certa quantità di problemi". E "non sono omofobico. Sono schierato contro qualunque forma di discriminazione e sono felice di proteggere gli studenti omosessuali dalle discriminazioni. Però meglio proteggere che essere protetti". E conclude con un'altra frase delirante: "Viva gli omosessuali e meno male che non sono omosessuale. Mi è andata proprio bene".

