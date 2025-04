PiazzaPulita, Alessandro Orsini-choc: "Ucraino, sei morto"

Quando Formigli, infatti, chiede a Orsini cosa direbbe ad un soldato ucraino oggi, la risposta è raggelante: "Gli direi che è spacciato”. Il conduttore sgrana gli occhi e commenta: “Quindi dovrebbe arrendersi?”. Il professore ne è sicuro: “Le cose sono due: o l’Ucraina in quella parte del Donbass in cui si combatte alza le mani e si arrende oppure saranno tutti uccisi”.



"Sei spacciato": Orsini e l'Ucraina, guarda qui il video di Piazzapulita su La7

Orsini poi approfondisce il tema del controllo russo sul territorio di Zelensky: “Il problema in Italia è che molte persone non capiscono questo dato del 20%. Bisogna capire la qualità del territorio occupato, perché se quel 20% rappresenta le risorse più ricche e strategiche dell'Ucraina è un grande successo. È come dire che la Russia arriva in Italia e prende Lombardia, Veneto e Liguria, sono solo 3 regioni, ma quando all'Ucraina hai tolto il Donbass, Zaporizhzhia, Kherson, quasi tutto lo sbocco al mare, le terre più preziose, le terre rare etc. è un disastro. La situazione in Ucraina è gravissima, ma non c'è questa percezione in Italia. Molte persone dicono ‘vabbé Trump vuole trattare con la Russia, quindi si va verso una distensione’, no è più grave di quanto non fosse già con Biden”.