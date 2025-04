PiazzaPulita, rissa Orsini-Mastrobuoni: "Provinciale!", lei gli ride in faccia

"Smettiamola con questo atteggiamento iper provinciale di Foreign Affairs": Alessandro Orsini, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, lo ha detto durante un dibattito con la firma di Repubblica Tonia Mastrobuoni, che aveva citato quella rivista statunitense in una discussione sulla guerra ancora in corso in Ucraina. "Io ho tutto l'interesse a far credere che Foreign Affairs sia la Bibbia delle relazioni internazionali perché mi ha dato un premio prestigiosissimo", ha proseguito il sociologo, interrotto dalla risata della giornalista che continuava a ripetere: "E' incredibile".

"Mi fa parlare? - ha ripreso quindi la parola Orsini - Foreign Affairs, la informo, ha nominato un mio libro come uno dei più importanti pubblicati negli Stati Uniti nel 2011. Quindi ho tutto l'interesse a far credere a chi ci ascolta che Foreign Affairs sia la verità assoluta. Lei evidentemente non sa neanche cosa sia Foreign Affairs, che pubblica interpretazioni diversissime tra di loro". "Si calmi, sta diventando tutto rosso", lo ha interrotto di nuovo la giornalista di Repubblica. Ma il sociologo ha subito ripreso: "Ogni volta lei fa delle figuracce, lei è una persona molto provinciale. Su Foreign Affairs appaiono articoli di segno opposto".