Costa Smeralda, la villa che fu di Edoardo VIII? Che fine ha fatto, un colpo "mortale" contro Abramovich

Altra batosta per Roman Abramovich, ex patron del Chelsea e uno degli oligarchi russi più potenti nel suo Paese. Gli è stata sequestrata, da parte delle autorità francesi, una villa da 120 milioni di dollari in Costa Azzurra. Si tratta di una dimora storica di grande valore: basti pensare che - come ricorda Leggo - era stata affittata in passato dal re Edoardo VIII quando abdicò al trono britannico per sposare la divorziata Wallis Simpson.

Non è il primo sequestro che l'oligarca è costretto a subire. Pare, infatti, che Abramovich abbia ben 12 residenze in tutta la Francia. E tutte sarebbero state poste sotto sequestro nelle ultime settimane, stando a quanto riportato dal Daily Mail. La proprietà in Costa Azzurra è quella a cui l'ex patron del Chelsea sarebbe più legato. Dopo tre decenni di abbandono, Abramovich acquistò la villa nel 2004 per circa 30 milioni di euro. Stando ai più informati, l'oligarca poi avrebbe fatto anche costruire una piscina sul tetto, una palestra e un cinema dentro il palazzo. Che vanta 12 camere da letto e otto bagni.

All'epoca di Re Edoardo VIII, nella villa furono ospitati alcune delle persone più potenti del mondo. L'ex primo ministro inglese Winston Churchill e la moglie Clementine celebrarono il loro 40esimo anniversario di matrimonio proprio in quel castello nel 1948. Il Daily Mail sostiene pure che le autorità francesi abbiano già sequestrato e congelato ben 33 proprietà russe dall'iniizo dell'invasione dell'Ucraina.

