Guido Crosetto, bomba su Zelensky: "Non è l'Occidente ad armare l'Ucraina, ma..."

20 aprile 2022 a

a

a

Riflessioni da Gigante, così coma da soprannome di Guido Crosetto. Riflessioni a cui il fondatore e padre nobile di Fratelli d'Italia si presta ospite in studio a CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, la puntata è quella di ieri, martedì 20 aprile.

"Da sempre contraria, poi...". La Finlandia nella Nato? Guido Crosetto: perché Putin si è rovinato da solo

Al centro di dibattito nel salottino di viale Mazzini, ovviamente la guerra in Ucraina, l'invasione russa che sta per arrivare al sessantesimo giorno. Un conflitto che sta cambiando alla velocità della luce la storia di questo pianeta e gli equilibri geopolitici globali. Si pensi, per esempio, alle indiscrezioni secondo le quali la Svizzera - paese neutrale per antonomasia e definizione - starebbe pensando alla possibilità di entrare nella Nato.

"In Finlandia sanno bene qual è il loro destino". Crosetto, una drammatica certezza: la prossima guerra

E proprio di Nato, Crosetto parla. Concentrandosi sulla Finlandia, caso assai simile a quello della Svizzera. E spiega: "La Finlandia è neutrale dal 1947 e avrebbe continuato a esserlo. Il fatto che improvvisamente decida di voler entrare nella Nato ci fa capire la situazione in cui ci troviamo. È l’atteggiamento di Putin a portare la Finlandia verso l’Alleanza Atlantica". Dunque, Guido Crosetto si spende anche su Volodymyr Zelensky e il suo rapporto con Occidente, Nato ed Europa. "Non è l’Occidente che arma l’Ucraina, è Zelensky che chiede aiuto all’Occidente. Gli ucraini sono i primi che vorrebbero la pace, ma bisogna capire come arrivare alla pace", conclude Guido Crosetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.