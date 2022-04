Concita De Gregorio, "giornalista scapezzolata". Dagospia, la foto rubata al décolleté

22 aprile 2022 a

Concita De Gregorio come non l'avete mai vista. Proprio così, la conduttrice di In Onda ha pubblicato uno scatto su Instagram alquanto sbottonato. Nella foto si vede la giornalista con un tubino nero scollatissimo che lascia ben poco spazio all'immaginazione. A corredo la didascalia: "Quando mi fotografa Maria Sole Pantanella devo sempre chiedere ma sono io, sei sicura". E infatti nel vederla così si stupiscono anche i suoi tanti ammiratori che sotto al post commentano: "Wow", "Questa foto è stupenda". E ancora: "La più bella", "Però noi che ti vediamo normalmente lo sappiamo benissimo che sei tu". E Dagospia, malizioso, la definisce "giornalista scapezzolata".

Poco dopo un altro scatto che la ritrae in bikini mentre si gode le vacanze di Pasqua prendendo il sole nella bellissima Ladispoli, nel Lazio. Anche qui sono piovuti solo complimenti: "Bellissima", "Radiosa", "La bellezza in tutto i sensi!" e così via. Insomma, la conduttrice di La7 fa impazzire tutti. Anche Rocco Siffredi.

In un'intervista il re dei film a luci rosse confessava: "Quella che mi fa impazzire davvero è l’ex direttrice dell’Unità Concita De Gregorio. Quello che dice non l’ascolto, ma la guardo. Un bel tipino. Intellettuale ma hot. Se facesse un film con me, le farei fare la protagonista".

