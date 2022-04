Sergej Shoigu, "11 italiani uccisi in Ucraina": timori e sospetti per la nota inviata alla Farnesina

24 aprile 2022 a

Italia avvisata: il ministero della Difesa russo ha fatto giungere alla Farnesina una notizia che ci vede protagonisti. 11 italiani sarebbero stati uccisi mentre "partecipavano a operazioni militari"in Ucraina contro l’esercito russo. I "mercenari" sarebbero in totale una sessantina, ma - secondo il Corriere - 11 di loro avrebbero perso la vita. Ignote le identità, così come la veridicità dei fatti.

Certo è che il ministero guidato da Luigi Di Maio non può girarsi dall'altra parte. Secondo Francesco Verderami la Farnesina ha preso la notizia come una vera e propria minaccia. Tra le righe, infatti, il Cremlino avanza anche un avvertimento su possibili combattenti italiani che saranno catturati dai russi: "Ai mercenari non si applicano le n orme del diritto umanitario internazionale". Questo farebbe pensare a Di Maio e non solo, che la Russia di Vladimir Putin non esclude una possibile escalation del conflitto.

La nota del ministero della Difesa russo a Roma rispecchierebbero quelle trasmesse ad altre cancellerie europee. Il tentativo di Mosca avrebbe dunque l'obiettivo di dividere il fronte dei Paesi occidentali. Intanto l'Italia sembra sempre più coinvolta in questa guerra con l'arrivo a Trieste della portaerei americana Truman. I motivi ancora non sono chiari, ma hanno sicuramente a che fare con l'invasione russa dell'Ucraina.

