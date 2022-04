Massimo Giletti contro il giornalista russo Bobrovsky: "Non pensi di cavarsela così"

25 aprile 2022 a

a

a

Scontro a Non è l'arena su La7, nella puntata del 24 aprile tra Massimo Giletti e il giornalista russo Alexey Bobrovsky sul post della ragazza ucraina che era stato ritoccato dalla propaganda russa. "Lei ha già detto due volte delle bugie", attacca subito Bobrovsky. "No scusi, ma lei pensa davvero di cavarsela con una battuta come questa?", sbotta il conduttore.

"Bucha? Il cadavere si alza, guardate lo specchietto retrovisore". Bobrovsky choc: "I corpi non sono irrigiditi, e..." | Video

Che a questo punto smaschera il giornalista russo: "Lei ha detto che non crede che quello sia l'audio. Deve essere attento e corretto. Due settimane fa lei mi ha portato una fotografia che ritrae una ragazza che dice: 'Ciao mondo, vivevo a Bucha, sono stata uccisa dai soldati russi perché ucraina', con il corpo della ragazza e quello della ragazza morta. Bobrovsky faceva vedere che quella ragazza era una attrice. Che non era lei quella morta".

Il video dello scontro tra Massimo Giletti e Bobrovsky

Ma la ragazza rintracciata da Giletti spiegava che il post era stato modificato dalla propaganda russa. E aveva mandato l'audio della ragazza. "Questo è l'originale e questo è quello modificato".

"Al polso...": Massimo Giletti, il dettaglio prima del confronto con Orsini: come si presenta in studio | Guarda

Ma lo scontro continua sempre sulle immagini di Bucha. "Mi piacerebbe che la tv russa mostrasse le immagini delle stragi compiute dai russi. Coi carri armati e i missili del suo Paese ha invaso uno Stato sovrano, non si può discutere su questo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.