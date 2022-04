Nicolai Lilin, la rivelazione: "Voi non capite, vi dico cosa c'è davvero dietro la guerra di Putin..."

30 aprile 2022 a

a

a

"Non abbiamo capito i messaggi di Putin": Lo scrittore italo-russo Nicolai Lilin, ospite de L'Aria che tira su La7, ha parlato della guerra in Ucraina e, in particolare, del modo in cui viene affrontato l'argomento in Italia e in tutto l'Occidente. "Questa guerra l'affrontiamo all'italiana - ha spiegato, in collegamento col talk - spesso diamo voce a persone che sul piano militare non sanno niente, per cui dobbiamo lasciare le valutazioni militari agli esperti. Poi noi dal punto di vista etico ed economico possiamo fare le nostre discussioni".

"Perché non mostro la bandiera ucraina". Nicolai Lilin, la maxi-rissa dalla Merlino con Roncone | Video

Lilin ha sottolineato come a Mosca il conflitto venga considerato e analizzato in tutt'altro modo: "In Russia questa guerra è vista in maniera diversa da come viene vista da noi, in Occidente. Per i russi la guerra l'hanno voluta gli Stati Uniti. La Russia non fa la guerra agli ucraini ma agli americani sul territorio ucraino. Non lo diranno mai apertamente, perché a livello geopolitico queste cose non si dicono, ma è così".

Nicolai Lilin a L'Aria che tira, il video

"Non lo accetto". Francesco Vecchi sbotta contro Nicolai Lilin. E in studio volano pesanti accuse | Video

Lo scrittore, infine, parlando del territorio ucraino ha fatto un paragone: "E' come una scacchiera geopolitica dove si sta giocando un'importante partita per la costruzione di un nuovo mondo". Nei giorni scorsi, invece, sempre a L'Aria che tira aveva avuto un duro scontro con Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera. E anche in quel caso aveva criticato il modo di affrontare la questione ucraina qui da noi, in Occidente: "Non capiamo il senso di questa guerra, le sue tempistiche. Ne parliamo senza mettere in campo tutte le situazioni storiche, c'è molta propaganda".

"Il punto debole del reshala Vladimir Putin". Nicolai Lilin: chi può far implodere lo zar, quello che pochi sanno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.