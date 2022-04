Nicolai Lilin, bomba in diretta tv: "Colpo di Stato arrestati 4 generali". Filo diretto col Cremlino, "qualcosa è cambiato"

14 aprile 2022 a

a

a

Nicolai Lilin, scrittore russo trasferito in Italia, autore di Putin, l'ultimo zar e del best seller Educazione siberiana è stato anche un soldato nella guerra in Cecenia e rivela da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 nella puntata del 14 aprile, una notizia clamorosa: "Un mio caro amico che lavora nei servizi russi mi ha detto che nell'esercito c'è un tumulto, ci sono generali che non sono contenti per come è stata gestita la campagna in Ucraina e quattro generali dell'esercito russo sono stati arrestati perché sospettati di un tentativo di colpo di Stato". L'ordine ovviamente sarebbe arrivato da Vladimir Putin,.

Qui l'intervento di Nicolai Lilin a L'aria che tira

"Lo abbiamo macellato e ce lo siamo mangiato": soldati russi, l'intercettazione raccapricciante | Video

E sottolinea ancora Nicolai Lilin: "Me lo ha detto un agente dei servizi russi, è serio e ho tutti i motivi per credergli". Quindi la conduttrice osserva che c'è dissenso anche tra i russi nonostante la censura e la repressione. "La popolazione può pensare quello che vuole", ribatte lo scrittore, "ma nel sistema autoritario non conta nulla". Al contrario, spiega Lilin, "se dissentono i generali è una cosa è abbastanza grave. Se la notizia è vera c'è un cambio importante nella situazione a Mosca". Due di questi generali, conclude lo scrittore russo, "erano in Cecenia, sono generali operativi non d'ufficio".

"In Finlandia sanno bene qual è il loro destino". Crosetto, una drammatica certezza: la prossima guerra

Forse il dissenso interno comincia a far tremare Putin. Ci sarà un colpo di Stato per rovesciarlo? Può ancora fidarsi di qualcuno lo zar?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.