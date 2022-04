Mattino Cinque, Francesco Vecchi sbotta contro Nicolai Lilin: "Non lo accetto"

21 aprile 2022 a

Si accende lo studio di Mattino Cinque Notizie . Al centro del dibattito lo scrittore russo Nicolai Lilin e conduttore milanese Francesco Vecchi . Lilin avrebbe commentato una pubblicità trasmessa dall'Ucraina per ricevere donazioni in cui compariva un sole nero di matrice neonazista. Lo scrittore ha così dichiarato nella trasmissione di Canale 5: “Noi e voi storiche due memorie differenziali qui in Occidente, non vi interessa niente del neonazismo . Anzi, lo aiutate. Quando un esercito regolare arruola neonazisti è un crimine”.





Il conduttore sentendo queste dichiarazioni ha perso le staffe e ha prontamente risposto allo scrittore: “Ora che mi si venga a dire che negli ultimi due anni non ci siamo occupati abbastanza del Donbass quando avuto i morti di Covid in casa non lo accetto. Scusate se non ci siamo occupati del Donbass. Quello che abbiamo in questo momento è un paese invaso e un paese invasore”.

Qui il video della sfuriata:

Il conduttore, chiaramente infastidito dalle accuse dello scrittore russo contro l'Occidente, tronca la conversazione e volta pagina. Un botta e risposta che ha fatto parlare. Sicuramente Vecchi non si è ritrovato nelle parole accusatorie di Lilin e per questo ha subito risposto a tono per difendere il Paese che era impegnato nel combattere il Covid.

