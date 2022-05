Volodymyr Zelensky "gay"? "Dimostrami che non lo sei", l'affronto sulla tv russa

02 maggio 2022 a

Si chiama "I'm not gay" ed è un reality show russo che sta per essere trasmesso su YouTube in cui i concorrenti, tutti maschi, saranno messi alla prova sulla loro eterosessualità. Ogni settimana, rivela tvblog, ci sono poi le eliminazioni per individuare il concorrente "gay" che magari sarà il meno macho... Conduttore del programma che prevede otto puntate, è Vitaly Milonov, deputato anti Lgbt della Duma, il Parlamento russo, che l’anno scorso si rese protagonista di una vera e propria battaglia contro le bambole genderless e di una frase agghiacciante sulla sterilizzazione degli omosessuali.

Nel video promo dello show si vede un bel ragazzone muscoloso che cammina in spiaggia e viene ammirato dai bagnanti mentre il conduttore con aria minacciosa e alcune ragazze armate di mazza, catene e frusta, controllano chi guarda l'uomo per punirlo fisicamente.

Un filmato che sembra anche un messaggio - "Dimostrami che non sei gay" - di Vladimir Putin a Volodymyr Zelensky accusato dai russi di essere omosessuale e drogato dopo una serie di video che ritraggono il presidente ucraino in tacchi a spillo e movenze gay quando era ancora solo un attore comico.

In Russia non esistono diritti per la comunità omosessuale. I matrimoni e le unioni civili non sono previsti. Addirittura sono vietate le rappresentazioni di orientamento sessuale e di genere al di fuori di quelli dominanti.

