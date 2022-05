Ivan Vavassori, lo sfogo dall'Ucraina: "Sono stanco, è ora di tornare a casa", cosa c'è dietro il ritiro

02 maggio 2022 a

a

a

Ivan Vavassori, l'ex calciatore di 29 anni andato a combattere in Ucraina nelle brigate internazionali accanto all'esercito di Kiev e risultato disperso nei giorni scorsi, ha deciso di ritirarsi. "Sono stanco, per me basta così. È ora di tornare a casa, non ho più la testa per andare avanti", ha scritto sul suo profilo Instagram. Di recente, dopo essere sopravvissuto ad un attacco russo a Mariupol, era anche stato ricoverato in ospedale con febbre alta e alcune ferite. Stando a qualche indiscrezione, come riporta Leggo, il giovane starebbe lasciando l'Ucraina proprio in queste ore.

"Ferite varie e...". Il calciatore Vavassori volontario in Ucraina? Ecco che fine ha fatto

Il combattente italiano, figlio di Alessandra Sgarella, la donna di Domodossola che alla fine degli anni 80 fu rapita dalla 'ndrangheta per nove mesi, si è lasciato andare a uno sfogo a pochi giorni dal ferimento negli scontri. I suoi discorsi sui social, tra l'altro, sono apparsi spesso confusi. Prima di annunciare il ritiro, infatti, aveva detto di voler "andare fino in fondo". Poi, a sorpresa, il desiderio di andare via e tornare a casa.

"Missione suicida". Ivan Vavassori, il calciatore soldato è morto in Ucraina? Voci terrificanti sulla fine dell'italiano

"Le cose sono cambiate molto da quando me ne sono andato, ma sono sicuro che con l'aiuto di Dio raggiungerò i miei obiettivi. E lei è al primo posto in questi", ha scritto infine il ragazzo, riferendosi a una non meglio precisata figura femminile.

Bayraktar, così il drone colpisce e affonda le navi: strage di russi all'Isola dei Serpenti, immagini forti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.