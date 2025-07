4 di Sera, Mauro Mazza zittisce la sinistra: "Ho visto Meloni all'opera..."

Cosa deve fare l’Occidente per risolvere un conflitto che dura ormai da più di tre anni? Se ne parla a 4 di Sera , programma di approfondimento e di attualità di Rete 4, condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra . Importante, su questo tema, la "Conferenza per la Ripresa dell’Ucraina" che si è tenuta al centro congressi "La Nuvola" di Roma, co-organizzata dai governi italiano e ucraino, con circa 5.000 partecipanti e, più o meno, 100 delegazioni governative e 40 Organizzazioni Internazionali.

Trump e l’Europa sempre più in pressing contro Putin , che di chiudere la guerra in Ucraina sembra non averne la minima intenzione, nonostante la stessa premier italiana, Giorgia Meloni , lo abbia accusato di “aver fallito”.

Tra gli ospiti del programma, in ogni caso, c’è in collegamento Mauro Mazza, ex-direttore del Tg2 e di RaiSport, che spiega come ci sia, secondo lui, un’unica ricetta possibile, cioè far fronte comune contro la Russia: "Vorrei sottolineare il valore della conferenza di Roma per la Ripresa dell'Ucraina, perché significa vedere il futuro, toccare con mano il dopoguerra, immaginare un'Ucraina ricostruita con il contributo di tutti. E quando il futuro lo si immagina con questa forza visionaria e concreta, lo si tocca. Ho visto i volti contenti di Zelensky e degli altri ucraini presenti, ho visto determinazione e volontà. Siccome contano molto le immagini, quelle dei volenterosi collegati con Roma o viceversa da Londra e quella di Giorgia Meloni insieme con Volodmir Zelensky è un'immagine che resta, che conta molto. Un occidente unito è l'unica arma che abbiamo, quella vera, politica, militare e anche diplomatica per sconfiggere o piegare Putin".