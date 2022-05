Amici 21, "Sono malefica", "Che p...". Lite esplosiva ad Amici. Dario scoppia in lacrime in tv

08 maggio 2022 a

a

a

Ad Amici accade l'impensabile. La Celentano fa piangere uno degli allievi della scuola. Il braccio di ferro si consuma con la Peparini per l'esibizione di Dario. La Celentano prende la parola e ci va giù duro: "Le uniche coreografie che ti puoi permettere sono solo quelle di Veronica e non altro. Studia danza classica perchè sei molto scarso".

"Tutte cavolate", "Questo lo dici a tua sorella". Todaro-Celentano, la lite degenera. E in prima serata volano parole grosse

Immediata la risposta della Peparini: "Che palle!!!". Ed è a questo punto che lo scontro diventa di fuoco: "Lui la danza classica non la deve studiare qui, lui è un ballerino moderno. Chi se ne frega di fare 200 giri alla seconda, per i ballerini non è semplice fare una mia coreografia". La risposta della Celenatno è ancora più dura e in studio comincia a calare il gelo: "Sono malefica ma non bugiarda, non puoi dire che per non essere un ballerino classico lo ha fatto bene, è imbarazzante quello che dici, quasi mi dispiace per lui lo vedo in difficoltà".

"Mi ha dato un calcio....". La confessione choc di Anna Pettinelli: smascherata la "collega"

A questo punto interviene la de Flippi: "Stefano ne ha sentite di peggio, si sopravvive e si continua a ballare, ogni frase che dice non è personale, non è contro di te". Ma il ragazzo scoppia in lacrime e a questo punto la Peparini attacca: "La Celenatno ha il prosciutto sugli occhi. Anche altre persone credono in lui". Infine chiude la "lotta" sul ring Stefano De Martino: "Dario - dice Stefano De Martino - fuori da qui ci saranno tante persone che non credono in te, ma per una che non crede in te ce ne sono altre che ci credono. La Celentano sono certo che dice queste cose a fin di bene, capisco il bastone e lacarota, ma forse c'è un po' troppo bastone". Treguia fino al prossimo scontro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.