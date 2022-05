Vladimir Putin "ha la leucemia, speriamo che muoia": intercettazioni, l'audio rubato che può far saltare il Cremlino

17 maggio 2022 a

“Vladimir Putin ha la leucemia, è già stato operato”. È quanto emerso dall’audio rubato a un oligarca dissidente, registrato mentre parlava con un uomo d’affari americano. Quest’ultimo ha poi girato l’informazione al magazine New Lines, che ha reso note diverse rivelazioni, o presunte tali, sul leader del Cremlino. “È molto malato, speriamo che muoia. E anche presto”, alcune delle parole più forti utilizzate dal presunto oligarca russo, descritto come un ex fedelissimo di Putin, nonché come uno dei duecento uomini più ricchi della Russia.

Il businessman americano ha fatto avere la registrazione audio alla stampa a condizione che non venisse compromessa la sua sicurezza né quella del suo amico. Quest’ultimo sostiene che il presidente russo sia stato operato qualche settimana prima di lanciare la cosiddetta “operazione militare speciale” in Ucraina, forse per un trapianto di midollo o per un intervento alla tiroide. Il Cremlino aveva smentito le voci di una presunta malattia grave di Putin, ma nelle ultime settimane, con l’intensificarsi delle indiscrezioni sui problemi di salute del presidente, è rimasto in silenzio: segno che almeno un fondo di verità potrebbe esserci.

“Ha rovinato l’economia russa, quella dell’Ucraina e di tanti altri Paesi - afferma l’oligarca nell’audio rubato - il problema è nella sua testa. Un uomo pazzo può capovolgere il mondo”. Per questo il russo e il suo interlocutore americano si augurano che la malattia liberi la Russia e il mondo intero da Putin, manifestatosi a tutti gli effetti in qualità di dittatore con la decisione di mettere a ferro e fuoco l’Ucraina.

