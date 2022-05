Otto e mezzo, la profezia di Lucio Caracciolo: "Il governo Draghi può durare decenni"

19 maggio 2022 a

"Se, come dice De Angelis, il governo dura solo perché c'è la guerra, allora visto l'andamento del conflitto questo governo può durare decenni": Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato del conflitto in Ucraina e delle conseguenze anche sul piano nazionale. Poi ha giudicato positivo il fatto che l'Italia abbia illustrato la sua posizione sulla guerra. Il riferimento è al piano italiano per la pace in quattro punti presentato dal nostro Paese all'Onu per risolvere le ostilità in Ucraina: "Ci mette sulla linea dell'Europa occidentale", ha commentato il direttore di Limes.

L'esperto, inoltre, ha sottolineato anche come questa guerra stia facendo male alla Russia pure dal punto di vista del commercio delle armi: "Mosca vendeva armi nel mondo ma questa guerra ha dimostrato che non funzionano. E' messa male. Spero si possa fare la pace per diminuire la quantità di armi". In un secondo momento, però, ha aggiunto che le strumentazioni inviate agli ucraini sono state fondamentali per la loro resistenza.

"Le armi Usa e Gran Bretagna le inviavano dal 2014 e stanno facendo la differenza. Bisogna politicamente trovare un compromesso perché le armi non sparino più, non puoi disarmare un contendente senza intervenire militarmente - ha proseguito Caracciolo -. Per partecipare ad un negoziato bisogna anche contribuire...Ora serve che le armi tacciano".

