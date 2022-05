Rita Dalla Chiesa, orrore al cimitero: derubata sulla tomba della cognata, ecco come

22 maggio 2022 a

a

a

Un episodio grave e sconcertante, quello che suo malgrado ha vissuto Rita Dalla Chiesa: è stata derubata al cimitero. A raccontare la disavventura la diretta interessata, sul suo profilo Twitter. Un furto di cui non si è di fatto neppure accorta.

Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi: "Io continuo a ridere". Occhio a questo video

La Dalla Chiesa, spiega era andata a trovare i suoi cari, quando si è imbattuta in un venditore ambulante di rose e ha deciso di prenderne qualcuna. E mentre comprava le rose per portarle alla tomba della cognata, il venditore le ha messo le mani nella borsa. Ha finto di offrirle una rosa in regalo, mettendola nella borsa, e "mi ha rubato tutti i soldi", ha spiegato.

In molti hanno espresso commenti di solidarietà alla Dalla Chiesa. Ma, incredibile ma vero, c'era anche chi ha pensato bene di insultarla: "Vergognoso" acquistare rose da un ambulante perché "ogni giorno c'è almeno un commerciante costretto a chiudere". E un altro: "Non pagano le tasse". E insomma, gli haters non riposano mai. Qui di seguito, il tweet con cui la Dalla Chiesa racconta quanto le è accaduto:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.