Kaufmann, Rita Dalla Chiesa: "Prove cancellate, responsabilità politica"

L'onorevole azzurra ed ex conduttrice di Forum fa riferimento ai fondi per il cinema elargiti dal Ministero della Cultura guidato all'epoca da Dario Franceschini e incassati dal misterioso cittadino romano arrestato in Grecia con l'accusa di aver ucciso a Roma la compagna, la russa Anastasia Trofimova e la loro figlioletta Andromeda , i cui corpi sono stati trovati senza vita a Villa Pamphili .

Come evidente, quello di Francis Kaufman da agghiacciante caso di cronaca nera si è ormai trasformato anche in imbarazzo politico non di poco conto. E Rita Dalla Chiesa , vicepresidente dei deputati di Forza Italia , denuncia: " Spariscono le tracce della truffa. Chi sta cancellando le prove ?".

"Dopo i tanti soldi pubblici concessi a un finto regista, sotto falso nome, per un film mai realizzato, adesso qualcuno sta facendo sparire anche le prove. È inaccettabile. 'Qualcuno' sta tentando di ripulire le schede, i profili e le tracce lasciate da Francis Kaufman nel mondo del cinema. Ma c’è una precisa responsabilità politica dietro tutto questo, una responsabilità politica che ha creato questo grande letamaio, e quella responsabilità non si cancella".

Dalla Chiesa commenta così l’inchiesta di Open secondo cui, nella notte tra il 24 e il 25 giugno, qualcuno avrebbe modificato in modo sistematico i contenuti online legati alle false attività cinematografiche dell’uomo arrestato per il duplice omicidio. "Una misteriosa ‘manina’ – scrive Open – ha cancellato produzioni, profili, schede. Come se si volesse far sparire ogni riferimento alle bugie costruite da Kaufman. A sinistra sanno bene come si fa: prima si finanzia con leggerezza film che vengono visti solo in famiglia, poi si nascondono le malefatte sotto il tappeto. Ma stavolta non ci riusciranno".