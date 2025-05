Rita Dalla Chiesa, l'appello commuove i ladri: restituita l'auto regalata da Frizzi

Una storia a lieto fine. Alcuni ladri avevano portato via l'automobile di Rita Dalla Chiesa . Un veicolo al quale la parlamentare di Forza Italia era molto affezionata. Il motivo? La vecchia Micra rossa era stato l'ultimo regalo di Fabrizio Frizzi. Da qui l'appello social, datato 6 maggio, per riavere il suo ricordo dell'amato presentatore: "Quanta vita abbiamo passato insieme, tu e io. Quanta musica abbiamo ascoltato nel traffico di Roma. Dove andavo io, mi accompagnavi tu. Eri stata l’ultimo regalo, nel secolo scorso, di una persona tanto amata . Stanotte ti hanno rubata. La mia Micretta rossa".

Ma tutto è andato per il verso giusto. Nella mattina dell'8 maggio, Rita Dalla Chiesa ha annunciato ai suoi follower il ritorno inaspettato della sua Micra rossa: "È tornata a casa. Stanotte me l’hanno lasciata davanti al cancello. Una vita insieme, dal 1997”. Anche in questo caso, tantissimi i messaggi di affetto: "Una bella notizia per iniziare la giornata sperando che la vita può anche offrire il 'lieto fine' in svariate cose!", "Ogni tanto qualche buona notizia. Felice per te", "Evviva !!! Che bello.... .anche Certi ladri, hanno un cuore!".