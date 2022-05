Ruby Ter, per Mariarosaria Rossi finisce malissimo? Ecco cosa rischia

26 maggio 2022 a

Anche Mariarosaria Rossi coinvolta nel Ruby Ter, il processo che vede Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari. "Ho piena fiducia nell'operato della magistratura. Chiarirò la mia posizione nelle udienze che seguiranno", sono state le sue parole. La senatrice, ex Forza Italia ora di Cambiamo!, è tra i 28 imputati a cui è stata chiesta la condanna. A lei il giudice ha chiesto un anno e quattro mesi per "falsa testimonianza".

All'epoca dei fatti la Rossi era accompagnatrice, assistente, prima consigliera e colei che custodiva i segreti personali e politici del Cavaliere. Da sempre legata a Francesca Pascale, ex fidanzata del leader azzurro, la Rossi viene allontanata da Villa San Martino nel 2016. Poi la rielezione nel 2018, anno in cui la senatrice si allontana sempre più da Forza Italia.

Da qui la decisione di tornare a fare l'imprenditrice e aprire una pizzeria gourmet nel casertano che porta il suo nome: "Codice Rossi". Ma la rottura arriva qualche anno più tardi, nel gennaio 2021, quando la Rossi dai banchi di Forza Italia dà il voto di fiducia al governo Conte II. "Ho votato per la continuità di un governo in un Paese che di lì a poco avrebbe visto la terza ondata della pandemia", si era giustificata. Il suo voto però la porta alla cacciata dal partito. Dopo un mese di sostegno all'ex premier, la Rossi approda nella nuova forza politica di Giovanni Toti, anche lui ex deluso di Forza Italia.

