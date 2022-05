Federico Rampini umilia Orsini: "Armi micidiali segrete all'Ucraina? E secondo voi lui..."

30 maggio 2022 a

Federico Rampini con grande ironia commenta le affermazioni di Alessandro Orsini sulle armi offensive che l'Italia sta inviando all'Ucraina: "Credete davvero che se l'Italia inviasse armi micidiali e segrete, lo verrebbe a sapere Orsini?", dice il giornalista in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 30 maggio. "Che devo dirti?", ribatte la conduttrice. "In America non danno peso ai loro Orsini. E nessuno chiude i canali", osserva Tommaso Cerno. "In America c'è tanto antiamericanismo. Il primo è Donald Trump che disse che 'Putin è un genio e Biden un incapace'", aggiunge il giornalista del Corriere della Sera.

L'intervento di Federico Rampini a L'aria che tira

Orsini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, nella puntata del 29 maggio, aveva attaccato il premier e l'esecutivo: "Ha messo in atto una vergognosa operazione di manipolazione dell'opinione pubblica perché quello che ha fatto è quello che sto per raccontarvi: prima ha inviato delle spaventose macchine di morte in Ucraina, gli Fh 70, che è un obice, un super cannone in grado di sparare fino a 30 chilometri di distanza, ha secretato l'invio di queste armi di morte perché sa che gli italiani sono contrari e poi ha spostato l'attenzione su un piano di pace inesistente". I media italiani, aveva aggiunto il professore "per sette giorni non hanno fatto altro che parlare di questo finto piano di pace. Così il governo ha portato a casa questo risultato: ha nascosto il piano di morte in Ucraina e ha fatto finta di promuovere la pace. I russi non ci sono cascati, e ci hanno sbattuto letteralmente in faccia quel finto piano di pace. Una grande umiliazione per il nostro Paese".

