Toni Capuozzo, orgoglio italiano: per il 2 giugno spunta questo video

02 giugno 2022 a

a

a

Toni Capuozzo è da sempre un acuto osservatore della realtà. E l'inviato del Tg 5 e conduttore del settimanale Terra! sui social non perde occasione per commentare cosa sta succedendo in Ucraina. Capuozzo però oggi, 2 giugno, Festa delle Repubblica, ho voluto prendersi una pausa dalla stretta cronaca del conflitto tra Mosca e Kiev per regalare ai suoi followers un momento di vero orgoglio italiano.

Toni Capuozzo, "a chi ha dato le armi Zelensky". Così ha "legittimato" la reazione russa

Capuozzo infatti sulla sua pagina Facebook ha postato un video in cui è possibile intravedere il volo maestoso delle Frecce Tricolore che hanno sfrecciato sul cielo di Roma con il calssico fumo tricolore. Un momento di vero e puro orgoglio italiano che ha raccolto una valanga di commenti. Capuozzo ha accompagnato la clip con un semplice commento: "Buon 2 giugno".

E tra i suoi follower c'è chi l'ha voluto ringraziare per questo video che esalta l'identità italiana e repubblicana: "Gran bel video, grazie dott. Capuzzo", scrive un utente.

"Certo che così è difficile". Il terribile dubbio di Toni Capuozzo: la rivelazione su cosa sta facendo l'Italia dietro le quinte

Un altro invece si lascia andare a un commento più articolato: "Grandissimo commeto, merita un plauso per la sua coscieza super partes che la contraddistingue. Alcuni commenti da parte di sedicenti filosofi andrebbero peseguiti nel modo più definitov possibile". Insomma anche un video delle Frecce Tricolore riesce comunque a innescare una polemica sul web.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.