Charlene di Monaco positiva al Covid, ecco perché il principato ora ha paura

05 giugno 2022 a

a

a

Nuovo incubo per Charlene di Monaco. Dopo i delicati interventi e il ricovero in Svizzera, la principessa deve fare i conti con il Covid. La moglie del principe Alberto di Monaco ha infatti dovuto dare forfait al "Riviera Water Bike Challenge", un evento sportivo organizzato dalla sua stessa fondazione. Per evitare ulteriori rumors sullo stato di salute di Charlene, il principato ha messo le mani avanti svelando le motivazioni sull'assenza.

Charlene di Monaco rompe il silenzio sulla sua malattia: "Ecco cosa mi è successo"

La preoccupazione comunque c'è. Un portavoce di palazzo conferma che la principessa ha manifestato i sintomi del virus e che sta bene. Eppure i timori sono legati ai suoi tre interventi chirurgici a causa di un’infezione. Interventi che l'hanno debilitata sia fisicamente che mentalmente. Insomma, per la principessa non c'è pace.

"Anche senza la corona in testa...". Gemma Galgani scrive a Charlene e commuove tutti

Solo qualche giorno era apparsa radiosa al GP di Montecarlo assieme al marito e ai loro gemelli, Gabriella e Jacques. Ora però sembra tornare l'incubo, con Charlene nuovamente lontana dai riflettori. Nei mesi scorsi la sua assenza aveva fatto parecchio discutere e molti si dicevano convinti che dietro la lontananza ci fosse una separazione in corso. A smentire le malelingue ci aveva pensato lo stesso Alberto, confermando il loro amore. Che sia la verità? Chissà.

"Deplorevole". Una parola: il punto di non ritorno di Charlene di Monaco e Alberto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.