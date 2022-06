L'aria che tira, Mario Giordano accolto così in studio a La7: cose mai viste, Merlino sbalordita

08 giugno 2022 a

Mario Giordano torna su La7. Dopo lungo tempo il conduttore di Fuori dal Coro, programma in onda su Rete 4, fa il suo ingresso a L'Aria Che Tira. Una vera e propria sorpresa per la stessa Myrta Merlino che lo accoglie in festa. "A grandissima richiesta - esordisce nella puntata di mercoledì 8 giugno - sei tornato su questi schermi con ola e applausi, non ti vedevo da un secolo", esordisce nella puntata di mercoledì 8 giugno. "Addirittura? - chiede l'ospite - 'Esageruma nen' diceva mio nonno piemontese".

Già due giorni fa, Giordano era stato ospite di Coffee Break sempre su La7. Anche in quell'occasione il giornalista si era soffermato sulle cosiddette "liste di proscrizione". "Dal Copasir c'è la volontà di usare le emergenze per mettere a tacere le opinioni contrarie - aveva confermato in tono polemico -. Mi viene il dubbio quando si comincia a parlare di chiusura talk show e ospiti che non si possono invitare". Dalla stessa Merlino, Giordano non è stato meno critico temendo "questa piega, in una democrazia c'è la libertà di dichiararsi anche putiniani, non la si difende con liste di proscrizione".

Per lui dietro la paginata del Corriere della Sera c'è "o una lista fatta dai Servizi Segreti di persone, che non hanno commesso reati ma che la pensano in un certo modo, ed è una cosa gravissima, o delle fake news". Entrambi i casi sono ugualmente gravi per il conduttore sempre impegnato nella difesa della libertà di parola.

Qui di seguito l'intervento di Mario Giordano a L'Aria Che Tira

