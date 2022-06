Otto e Mezzo, Lilli Gruber: "Omicron aggressiva. Cosa è successo a quella cena"

15 giugno 2022 a

A causa del Covid continuerà a condurre da casa per tutta la settimana Lilli Gruber, che lunedì 13 giugno è tornata al comando di Otto e Mezzo, seppur da remoto. La giornalista di La7 è stata sostituita da Giovanni Floris, dato che per una decina di giorni non è stata in grado di portare avanti il suo lavoro, neanche da casa. Intervenuta ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1, la Gruber ha ricostruito l’intera vicenda.

“Ho perso questa variante di Omicron super aggressiva - ha spiegato - la 4 o la 5, forse lo saprò a breve con precisione. Io e mio marito viviamo come i monaci da due anni e mezzo, ma una sera eravamo a cena da amici ed è arrivata un’americana che tornava da Davos. Siamo stati contagiati praticamente tutti, purtroppo con lei ci siamo anche abbracciati. Abbiamo tutti allentato troppo la guardia, ma queste nuove varianti non sono affatto uno scherzo”.

A testimonianza di ciò, la Gruber ha raccontato le quasi due settimane difficili che ha dovuto fronteggiare: “Ho avuto tutti i sintomi. Sono stata male, dalla febbre alla tosse, passando per mal di testa, diarrea, perdita del gusto. Anche mio marito è stato male. Io sono positiva da due settimane. Mi sono arrabbiata con me stessa per questa leggerezza, dobbiamo tener presente che quest’estate sta accadendo il contrario della scorsa, quando eravamo tutti più tranquilli: adesso i contagi sono più che duplicati e stiamo dismettendo tutti gli accorgimenti”. Ma il ritorno in studio? Non prima della settimana prossima: “Farò il tampone molecolare sabato”.

