L'aria che tira, Santanché durissima contro Lilli Gruber: "Il peggio della tv, impari la decenza"

Daniela Santanchè, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, attacca Lilli Gruber per la puntata di Otto e mezzo andata in onda ieri sera 14 giugno dedicata alla demolizione di Giorgia Meloni insieme alla filosofa Rosi Braidotti e il giornalista del Fatto quotidiano Andrea Scanzi. Durante la puntata sono state riportate le parole di Lia Quartapelle, deputata del Pd che ha detto: "Ma non bastano quattro rantoli rancorosi, urlati su un palco in Spagna, per nascondere il fatto che non hai nessuna idea di governo reale". "Mi dispiace che sia un dirigente donna del Pd a parlare di rantoli rancorosi", tuona la Santanchè. "A parte che poi rantoli li fa chi sta morendo e Fratelli d'Italia è bella forte, ieri sera abbiamo visto una delle peggiori pagine della televisione", dice riferendosi anche a DiMartedì, "perché quando si fanno le trasmissioni tutte contro la leader di un partito c'è qualcosa che non funziona".

Quindi attacca la Gruber: "Impari la decenza, parliamo della 'compagna chic' Lilli Gruber, non di un conservatore o di un liberale. Spero che veda quello che sto dicendo, la giornalista dovrebbe informare e non dare opinioni così pesanti. Io sono per la libertà ma bisogna imparare il buon gusto, la decenza e l'educazione altrimenti non è più giornalismo".

L'intervento di Daniela Santanchè a L'aria che tira

