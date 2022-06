Otto e Mezzo, Massimo Cacciari sbotta: "Me ne vado". La reazione della Gruber

28 giugno 2022 a

Massimo Cacciari scatenato a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber su La7. Il filosofo ha infatti parlato della situazione politica del nostro Paese e di fatto ha spiegato che a suo dire il quadro sta cambiando e anche in modo piuttosto veloce. "Mi vergogno a definire queste nuove aree politiche centro, sinistra etc..., però credo che con lo sfaldamento dei Cinque Stelle e con la fuoriuscita di Di Maio c'è un nuovo spazio".

E a questo punto Cacciari spiega quale sarà, a suo dire questo nuovo varco che si è creato nel nostro sistema politico: "Credo ci sia un'area che va da Di Maio a Letta, con il nuovo centro, che sosterrà il governo Draghi fino alla fine. E questa stessa area politica si presenterà alle elezioni difendendo Draghi, si tratterebbe dunque di una sorta di partito del premier".

Poi Cacciari ha avuto uno scontro con la Gruber e con Mariolina Sattanino, ospite in studio. Un battibecco legato alle tempistiche televisive: "Io non ho parlato", ha affermato. Poi rivolgendosi alla Sattanino ha affermato: "Me ne vado...". L'intervento della Gruber ha però riportato il sereno: "Non è il momento di queste polemiche, c'è spazio per tutti qui".



