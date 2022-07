Pascale e Turci, "il regalo Berlusconi l'ha già fatto". Indiscreto velenosissimo: "Pare che Marta Fascina..."

02 luglio 2022 a

Le "nozze dell'estate". Francesca Pascale e Paola Turci si sposano a Montalcino, nell'angolo più suggestivo della Toscana. Un matrimonio ovviamente "simbolico", quello tra la ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante romana. Chiacchieratissimo anche per questo, certo, ma soprattutto per il passato della Pascale. Vale a dire, appunto, il Cav. Il leader di Forza Italia non sarà presente alla cerimonia, e mancheranno sicuramente esponenti politici. Francesca e Paola, infatti, hanno voluto mantenere un alone di totale riservatezza e sobrietà: niente vip, niente squilli, niente clamori. Anzi, dicono i beninformati. avrebbero scelto la data approfittando proprio della concomitanza con il Palio nella vicina Siena, che dovrebbe tenere lontani dal Castello di Velona curiosi e paparazzi.

Nessuna polemica, nessun pettegolezzo. Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, ha augurato "buona vita" alla sua ex "cognata". E pare che il Cav in persona si sia esibito in un gesto di estremo buon gusto e grande galanteria, facendo recapitare a Francesca e Paola due gioielli, come regalo di nozze. Questa, almeno, l'indiscrezione raccolta dal Messagero. Lo stesso quotidiano romano, però, ha messo in giro anche una voce decisamente più maliziosa, ai limiti del chiacchiericcio velenoso.

Altro che gioielli, avrebbero fatto notare parlamentari vicini a Marta Fascina, attuale compagna dell'ex premier, leader di Forza Italia: "Il regalo Berlusconi lo ha già fatto - suggeriscono gli anonimi parlamentari azzurri - ed è la liquidazione ricevuta da Francesca quando si sono separati. Una villa e oltre 20 milioni di euro".

