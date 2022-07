Lucio Caracciolo, "trattativa segreta Zelensky-Putin": indiscrezioni clamorose

04 luglio 2022 a

Negoziare un trattato di pace è quasi impossibile. Sia l'Ucraina che la Russia hanno qualcosa da perdere: la faccia. E così l'unica soluzione è "annodare una trattativa segreta fra Putin e Zelensky per un cessate-il-fuoco". A dirlo è Lucio Caracciolo, direttore e fondatore della rivista geopolitica Limes, che mette nero su bianco i rischi di una trattativa alla luce del sole: "L'ostacolo principale alla tregua è che aprendo formalmente il negoziato entrambi i capi rischierebbero il posto e la vita se dovessero apparire troppo corrivi verso il nemico".

Non a caso, scrive l'esperto sulle colonne de La Stampa, Zalmay Khalilzad, messo della Casa Bianca, ha ribadito all'ambasciatore russo Anatolij Antonov la necessità di un patto. "Senza entrare in particolari - fa sapere Caracciolo - Khalilzad si è informato su che cosa Putin vorrebbe per 'normalizzare' i rapporti con gli Usa". D'altronde la guerra sul piano militare è proprio tra Mosca e Stati Uniti. Ma il presidente Joe Biden non è l'unico a muoversi "sotterraneamente". Come lui c'è la diplomazia turca: "Erdogan ha marcato fin dall'inizio della guerra la sua semi-equidistanza fra Russia e Ucraina. Ora vuole cogliere i frutti di tanta acrobazia offrendosi (dis)onesto sensale nell'eventuale filo telefonico fra Putin e Zelensky".

Anche Mario Draghi in visita alla Casa Bianca ha sollecitato il cessate il fuoco. A dover però decidere di porre la parola fine al conflitto sono solo il presidente russo e l'omologo ucraino. "Contro un vero negoziato - conclude Caracciolo - militano calcoli tattici e carenze strategiche. Quanto alla tattica, Mosca è ingolosita dalla prospettiva di potersi spingere nei prossimi mesi ben oltre il Donbass, lungo le piane fertili e ricche di grano che si aprono davanti alle sue armate. Mentre Kiev spera di resistere il tempo necessario per rifornirsi di armi efficienti e di truppe fresche, capaci di tamponare gli invasori". Insomma, la situazione non è delle migliori.

