Marta Fascina? Lo "strano pranzo" al vertice: pare che la fidanzata del Cav...

La crisi di governo ha reso necessario un incontro con il centrodestra che fa parte dell'esecutivo Draghi. A raccontare l'intensa giornata, Silvio Berlusconi. È stato il leader di Forza Italia ad aprire le porte della sua residenza romana. "Con gli amici di Lega, Udc e Noi con l’Italia ci siamo riuniti a Villa Grande, qui a Roma", è l'inizio del post sul suo profilo Instagram. Sul social il Cavaliere ha pubblicato un video sul vertice. Oltre agli esponenti politici, ecco che spunta Marta Fascina.

La compagna dell'ex premier si trovava a fianco di Berlusconi e Salvini. Sempre lei, deputata di FI, seguiva il Cav che parlava con dei fogli in mano, prima in piedi, insieme agli alleati, poi seduto. Con loro Salvini, segretario della Lega, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli dell’Udc, Maurizio Lupo di Noi con l’Italia. E i big azzurri: Antonio Tajani e i capigruppo Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, con Licia Ronzulli, responsabile nazionale dei rapporti con gli alleati.

Le alte temperature che stanno mettendo in ginocchio tutta Italia hanno costretto la Fascina e tutti gli altri a mangiare leggero: un "dietetico" pesce spada accompagnato da verdurine e come dessert un gelato allo yogurt. Che dietro il menù light ci sia il caldo o ci sia la compagna del Cav sempre più in forma che mai? A saperlo...