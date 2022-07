Edward Luttwak estremo sulla crisi di governo: "Chi lavora per Putin", fa il nome

21 luglio 2022 a

Strano ma vero, Edward Luttwak si scaglia contro Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. L'economista statunitense non ha apprezzato la crisi di governo e le conseguenti dimissioni di Mario Draghi. Il suo timore è che di questa instabilità possa trarre vantaggio il Cremlino. "Visto in TV Draghi in piedi con Di Maio alla sua sinistra e Guerini sulla sua destra -la squadra che ha tenuto l'Italia nel patto Atlantico con (piccole) forniture di armi all'Ukraina. Contro ci sono gli amici di Putin: Berlusconi, Conte, Salvini + i "Pacifisti", inutili".

Insomma, il tweet è chiarissimo e Luttwak prende una netta posizione contro Forza Italia, la Lega e il Movimento 5 Stelle che a suo dire hanno messo il presidente del Consiglio alla porta. Lo stesso premier che ha concesso l'invio di armi al Paese invaso dalla Russia. D'altronde la teoria del politologo in fatto di rifornimenti non è mai stata un mistero. "Ci sono due possibilità - scriveva settimane addietro -: o i Paesi occidentali mandano uomini, forze terrestri, in Ucraina, o l'esercito ucraino deve arrendersi. C'è anche la possibilità di inviare volontari addestrati, molti danesi e finlandesi stanno ad esempio andando a combattere con gli ucraini. Ormai le armi richieste, efficaci e sofisticate, stanno arrivando in Ucraina, ma mancano gli uomini".

E non era da meno contro coloro che sull'invio di armi la pensavano diversamente: "I veri amici della Russia sono nemici dei dittatori Russi. Coloro che difendono l'aggressione, quelli che vogliono sabotare gli aiuti a chi si difende". Da qui lo sfogo anti-Conte, Salvini e Berlusconi.