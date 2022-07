Mike Tyson choc: "La mia data di scadenza si avvicina, quelle macchie sul viso..."

21 luglio 2022 a

Mike Tyson preoccupa i fan. L'ex pugile, oggi 56enne, non è nuovo a strampalate uscite, ma oggi più che mai la sua confessione desta parecchi timori. Durante il suo podcast "Hotboxin with Mike Tyson", l'ex pugile ha raccontato all'ospite, il dottor Sean McFarland che "quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso, e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto". Poi la precisazione, quasi a voler rassicurare: "Moriremo tutti un giorno, ovviamente".

Dopo una lunga carriera, Tyson si sofferma a pensare; "Quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, il che non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un'incidente. I soldi non possono proteggerti da questo". E neppure dalla morte: "Non significa che non prenderai una malattia o non verrai investito da un’auto. Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte?".

Solo mesi fa l'ex pugile sollevò parecchio clamore, prendendo a pugni un passeggero molesto in aereo. I due erano sul volo diretto in Florida quando il passeggero, visibilmente ubriaco, provocò Tyson finendo per rimanere ferito dalla scarica di botte.